加州起訴華府非法濫用關稅政策　尋求法院禁止實施

美國加州州長紐瑟姆周三（16日）宣布就關稅問題起訴特朗普政府，他批評華府濫用關稅政策的行為違法，給美國經濟造成嚴重混亂和破壞。加州是美國人口和經濟規模第一大州，是全美第一個就關稅問題起訴特朗普政府的州份。

州長辦公室向加州北區聯邦地區法院提起訴訟，請求法院宣布特朗普政府徵收的關稅無效並禁止實施。聲明強調，總統特朗普無權單方面對墨西哥、中國、加拿大等徵收關稅，或對全部或部分商品加徵10%基準關稅，他動用《國際緊急經濟權力法》來制訂關稅政策是非法且史無前例的。

民主黨籍的紐瑟姆發聲明指，總統特朗普的非法關稅正為加州的家庭、企業和經濟帶來混亂，推高物價，威脅就業。關稅擾亂供應鏈，增加加州和加州居民的成本，對當地經濟造成數十億美元損失。紐瑟姆又指，特朗普無權徵收具有破壞性和混亂性的關稅，美國因關稅政策而損失慘重，加州是美國製造業最大的州，特朗普政府的關稅是美國現代史上最大規模的加稅，沒有哪個州會比加州受到更大影響。

加州是全美經濟規模最大的州，2023年該州國內生產總值（GDP）為3.9萬億美元（約30.42萬億港元），2024年進出口貿易總額近6,750億美元（約5.26萬億港元）。加州是美國各州中最大的進口州，出口方面墨西哥、加拿大和中國則是加州三大出口目的地，佔2024年該州1,830億美元（約1.43萬億港元）出口商品總額的三分之一以上。