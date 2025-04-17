日經濟再生相訪美談判關稅　石破茂稱仍有分歧

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正周三（16日）抵達美國華盛頓談判關稅，他獲美國總統特朗普接見，之後再與美國財長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾舉行部長級談判。赤澤亮正會後指，已敦促美方重新審視關稅措施，力爭本月內進行第二輪談判。日本首相石破茂則指已聽取赤澤亮正的匯報，會談具建設性，但雙方仍有分歧，不會是易事，他將在適當時候訪美會晤特朗普。

特朗普於當地周三傍晚在白宮接見赤澤亮正，進行約1小時會談，美國國家安全顧問沃爾茲、貝森特、盧特尼克、格里爾亦在場。其後，赤澤亮正、貝森特、盧特尼克和格里爾開始部長級談判，持續約1.5小時後完成。

同日較早前，特朗普指降低日本24%對等關稅稅率的討論將視乎日方分擔更多駐日美軍費用的意願。見完赤澤亮正後，特朗普在自家社交平台Truth Social發文指，非常榮幸能與日本談判團隊會面，這是巨大的進展。

赤澤亮正見記者交代談判情況，他指向美方傳遞了石破茂的信息，希望盡快達成全面協議，這將增強日本和美國的經濟。特朗普表達了他對美國當前在國際經濟中所處情勢的坦誠理解，也坦率地談到了美國的關稅措施，表明與日本談判是他的首要任務。赤澤亮正亦向美方表達對關稅措施的誠摯遺憾，解釋了日方如何評估關稅對日本產業、日美兩國投資及擴大就業的影響，強烈要求美方重新評估一系列關稅產業措施。