港男歐洲走私逾15公斤氯胺酮　台轉機往澳門前落網

台灣刑事局國際刑警科今年1月底接獲比利時海關通報，指一名香港男子疑行李箱藏毒赴台，警方在桃園機場緊急攔截，查獲9包重達15.11公斤、黑市價逾3,000萬元新台幣（約716萬港元）的氯胺酮，圖將這批毒品轉運到澳門。警方訊後依毒品、走私等罪嫌將他送辦，桃園地檢署日前提出起訴。

台媒周三（16日）報道，涉案30歲陳姓男子在香港從事冷氣搬運工作，今年1月透過社交平台廣告與販毒集團用微信聯絡，獲提供免費食宿、機票及10萬港元報酬，要求他前往比利時，再將毒品運至澳門交貨。他同月31日在比利時某車站取得裝有氯胺酮的行李箱，先從布魯塞爾機場飛往奧地利維也納機場，再轉搭長榮航空前往桃園機場。比利時海關在抽檢行李X光檢查紀錄時察覺異狀，但因航班已起飛，只好通報台刑事局國際科駐荷聯絡官協助攔截。

陳男乘搭的航班抵達台灣後，僅短暫停留兩小時後便要飛往澳門。台刑事局國際科接報後不敢大意，立即通報航警局刑警大隊。航警及海關利用X光機掃描行李箱，確認有微弱毒品反應，隨即偕陳男打開行李，成功破獲這宗跨國運毒案件。陳男則辯稱，不知道行李箱內有毒品。