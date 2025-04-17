證周六與美羅馬會談　伊朗稱鈾濃縮問題不可談判

伊朗外交部周三（16日）證實，伊朗外長阿拉格奇與美國政府中東問題特使威特科夫周六（19日）將於意大利羅馬舉行第二輪核問題談判。阿拉格奇表明，鈾濃縮問題是不可談判。另外，阿拉格奇周四（17日）將訪問俄羅斯，會見該國總統普京和外長拉夫羅夫，討論美伊談判等議題。

威特科夫日前先是指美方希望限制伊朗濃縮鈾濃度不超過3.67%，後來又改口稱要全面禁止濃縮鈾和武器化。阿拉格奇周三稱美方立場搖擺不定無助於談判，會等待在談判期間了解美方真實立場，伊方會冷靜地參與談判，不受任何陣營影響。他強調，伊朗為和平能源進行核濃縮是真實而真誠的，準備好就潛在擔憂建立信任，但濃縮問題是不可談判的。

另一邊廂，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周三指，伊朗擁有足夠材料製造大量炸彈，但仍未擁有核武，這就像拼圖，他們手裏有碎片，總有一天可以拼在一起，要實現這目標還有很長的路要走，惟離目標不遠，外界必須接受這一點，過去4年伊朗取得顯著進展。格羅西強調，IAEA應該參與美伊談判進程，因為IAEA有責任核查伊朗核計劃。