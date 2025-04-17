對等關稅措施4.5生效後　美海關收5億美元稅款

美媒引述周一（14日）最新數據指，自4月5日以來，美國海關及邊境保護局（CBP）根據新的對等關稅措施徵收了逾5億美元（約39億港元）稅款，自1月20日實施的15項總統貿易行動總關稅收入則超過210億美元（約1,638億港元）。

上述數據是CBP豁免貨運關稅系統上周五（11日）一度故障10小時後統計，CBP指即使在短暫的故障期間，當局平均每天2,500萬美元（約1.95億港元）的關稅收入仍不受干擾。美國財政部周一公布的最新數據則顯示，財政部每日報表中「關稅和某些消費稅」項目下的存款總額為3.05億美元（約23.8億港元），所有關稅均由美國海關在入境地徵收。

美國總統特朗普本月2日宣布對等關稅措施，分為兩類。第一類是向所有貿易夥伴徵收10%「基準關稅」，4月5日起生效。第二類，美國對有巨大貿易逆差的貿易夥伴開徵「個人化對等關稅」，各地稅率不一，4月9日起生效。特朗普其後對75個國家或地區寬免對等關稅90天，期間改徵基準關稅。中國不獲寬限，其對等關稅稅率為125%。特朗普曾多次表示，美國每天從關稅中可獲得20億美元（約156億港元）收入，其中包括對等關稅直接產生的收入。