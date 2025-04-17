德批台罷綠委領銜人戴納粹臂章　朱立倫改口不支持

台灣罷免綠營團體近來爆出「死亡連署」爭議，多名國民黨黨工與領銜人遭帶回偵訊並移送法辦，其中罷免民進黨立委李坤城團體領銜人宋建樑手戴納粹臂章還行納粹禮，引發軒然大波。德國在台協會周三（16日）痛斥宋建樑的行為無恥，表達最強烈譴責。

宋建樑周二（15日）戴納粹符號臂章抵新北地檢署複訊，檢方訊後諭令8萬元新台幣（約1.9萬港元）交保，他在交保後離開偵查大樓。德國在台協會周三發文表示，非常震驚再次看到關於民眾使用納粹符號以及納粹制服的新聞，且此次行為帶有政治目的；強調毫無疑問宋建樑故意展示納粹手勢與符號，而納粹主義象徵對人類的鄙視與迫害。

國民黨主席朱立倫周三曾回應稱，宋建樑行納粹禮是諷刺民進黨「綠共」，惟引發批評。他周四（17日）改口，澄清他們的態度非常清楚，堅決反對所有法西斯主義，呼籲外界不要斷章取義。對於國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，朱立倫周四亦緊急召開記者會，形容賴清德是「瘋狂獨裁者」，用司法消滅在野黨及反對聲浪，號召國民黨全體公職人員齊聚台北地檢署抗議。