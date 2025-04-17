政府威脅取消哈佛　招收外國學生資格

美國哈佛大學拒絕按政府要求改革，處理校園反猶太主義問題。繼凍結約23億美元（約179億港元）資助後，聯邦政府周三（16日）要求哈佛審查外國學生犯罪紀錄，否則將失去招收外國學生資格。美媒同日報道，稅務局正考慮取消哈佛免稅資格。

國土安全部長諾姆周三致函哈佛大學，要求在本月30日前提供外國學生簽證持有人的非法和暴力活動紀錄，如果哈佛不能證明完全遵守要求，將失去招收外國學生特權。諾姆同時宣布終止向哈佛大學提供兩項總額超過270萬美元（約2,106萬港元）的國土安全部撥款。哈佛發言人指，校方收到諾姆涉及取消助學金和審查外國學生簽證的來信，重申哈佛將遵守法律，但不會放棄獨立性或憲法權利。

總統特朗普周二（15日）警告如果哈佛繼續推動政治化行為，可能失去免稅資格。知情人士透露，財政部周三要求稅務局考慮撤銷哈佛大學免稅資格。聯邦法律禁止總統直接或間接要求稅務局調查特定目標，白宮發言人菲爾茲強調稅務局任何行動均獨立於總統。哈佛發表聲明指，取消免稅資格沒有法律依據，危及校方履行教育使命的能力，導致學生經濟援助減少，放棄關鍵醫學研究項目。