美聯邦法官裁決　Goggle網上廣告非法壟斷

美國維珍尼亞州聯邦法官周四裁定Goggle在網上廣告業務非法建立壟斷勢力。裁決指Goggle違反反壟斷法，屬美國政府針對Goggle一年內第二次重大訴訟勝利，也為美國司法部尋求拆分Goggle廣告業務鋪平了道路。

Goggle被指非法壟斷互聯網生態系統的重要部分，包括網上搜尋。也是自2023年12月一聯邦法官裁定Goggle旗下APP STORE也屬非法壟斷的第3次裁決。

維珍尼亞州東區地方法院法官Leonie Brinkema在115頁的判決書中指出，Goggle透過將其出版商廣告伺服器（DFP）與廣告交換平台（AdX）進行契約性和技術性的綁定，非法鞏固了其在這兩個市場的壟斷地位。​它還對客戶施加反競爭政策，並移除有利於競爭的產品功能，進一步加強其市場控制力。

該案由美國司法部與17個州的檢察長於2023年共同提出，指控Goggle利用收購和反競爭的廣告拍賣策略，建立了對數位廣告市場的非法壟斷。

Goggle對裁決表示異議，計劃提出上訴。​公司副總裁Lee-Anne Mulholland表示，其廣告技術工具因其簡單、實惠和高效而受到出版商的青睞。​​