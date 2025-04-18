【東方日報世界視線】美以逼停核計劃　德黑蘭據理力爭

美國和伊朗上周六重啟核談判，本周六將在意大利羅馬再次對話。早前美國總統特朗普威脅，若會談在60天內達不到他認為滿意的成果，美國有可能在以色列配合下襲擊伊朗，使其無法承受。與此同時，華府亦對伊朗石油交易網絡實施制裁，包括制裁一個經輸油管將原油送到獨立煉油廠的中國舟山儲油設施。

本周六的會談，預期最大障礙來自美國要求伊朗必須停止並消除其核計劃。德黑蘭現時已把鈾濃縮程度提高到60%，武器級鈾濃縮水平則是90%，主導談判的美國政府中東問題特使威特科夫，日前首次披露華府希望伊朗鈾濃縮濃度不超過3.67%，在某些情況下濃度是60%或20%，「這不可能」，後來他又改口稱要全面禁止鈾濃縮和武器化。

有報道指，威特科夫早前到訪莫斯科，曾提出由俄羅斯接收伊朗的鈾。美、以政府要求伊朗不能再擁有鈾，須將鈾轉移給第三國，例如是俄羅斯。克里姆林宮拒絕評論俄國是否準備好接管伊朗的鈾庫存，以作為美伊日後協議的一部分。有英國媒體報道，伊朗預計會拒絕美方這項提議，因為這將令伊朗蒙受巨大經濟損失，包括無法長期發展核電計劃，以保障國家能源的多元化。

事實上，特朗普2018年撕毀伊朗核協議，就是因為他不接受伊朗仍可擁有鈾。伊朗則聲言只要美方終止制裁，伊朗的鈾礦及核設施都可以容許「國際原子能機構」（IAEA）全面監督。此外，美、以亦要求伊朗停止支持也門叛軍青年運動、加薩哈馬斯以及黎巴嫩真主黨，但這是強其所難，因為這無形中是逼伊朗出賣阿拉伯回教盟友，成為美以的走狗。

特朗普撕毀伊核協議後，拜登政府於2021年曾就伊核問題拋出橄欖枝，但其後談判中止，使伊朗一直對華府有戒心。另一方面，伊朗最高精神領袖哈梅內伊曾表示，擁有巨大殺傷力的核武不合乎回教教義，除非伊朗受到致命威脅。而伊朗不積極發展核武，亦因為若伊朗擁核，可能導致土耳其及高加索地區國家跟隨，以謀求武力平衡，這將形成核競賽，破壞大家的和平共存。

不過，德黑蘭也強調，經過30多年的軍事建設，伊朗完全有能力摧毀美、以在中東及中亞的軍事設施。倘若美、以攻擊伊朗，將會付出沉重代價。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻