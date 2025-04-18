美韓聯合空中演習　模擬封鎖制空演練作戰

美國及南韓於周四（17日）起至下月2日，舉行「自由旗幟」大規模聯合空中演習。演習模擬空中封鎖、防禦制空、戰鬥搜救、近距離空中支援等，並演練戰時作戰流程，檢驗持續作戰能力。

美韓自去年起，把上半年聯合編隊軍綜合演習及下半年警戒防禦演習整合，更名為自由旗幟，一年實施兩次。南韓空軍出動多款機型，包括C130運輸機、KC330空中加油機，F35A、F15K、KF16戰機等。美國空軍、海軍及海軍陸戰隊則派出90多架各型軍機，包括F16戰機、EA18G電子作戰機、E3G空中預警機、KC135空中加油機等，另有1,100多名作戰和支援人員參與演習。演習期間，南韓空軍F35A、美國海軍陸戰隊F35B兩款第五代隱形戰機將首次扮演藍軍，展開電子攻擊與機動飛行，規避雷達探測，營造各種實戰威脅場景。同時，美國空軍MQ1、MQ9等無人機，將配搭有人機協同作戰訓練。

此外，南韓海軍參謀總長梁龍模、美國海軍代理作戰部長基爾比、日本海上自衞隊海上幕僚長齋藤聰舉行視像會議。三方旨在加強海上合作，以有效遏制北韓核導威脅、應對北韓海上挑釁。梁龍模強調三方需繼續緊密溝通，加強海洋安全力量。