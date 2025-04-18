美向烏法交代俄烏和平框架　下周英國再會面

法國總統馬克龍周四（17日）在愛麗舍宮主持會議，美國國務卿魯比奧、美國政府中東問題特使威特科夫、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克與會，美方交代了俄烏和平框架。魯比奧指，方案獲得令人鼓舞的歡迎。

今次是歐洲國家首次就特朗普政府的俄烏和平努力進行實質、高層和面對面會談，馬克龍會見魯比奧一行人時表示每個人都希望和平，一個強大而可持續的和平，而問題在於分階段。法國官員稱巴黎會談非常成功，反映歐洲人已回到談判桌前討論烏克蘭的未來，雙方在美方的結束戰爭目標上真正達成了一致，談判代表下周將在英國倫敦再次會面。

美國國務院聲明指，總統特朗普和美國現在已經向各方提出了持久和平的輪廓，巴黎對美國框架的歡迎令人鼓舞，這表明只要各方致力於達成協議，和平是可能的。現在，文明世界正在等着看俄羅斯是否真的是認真。葉爾馬克指，在巴黎會見了法國外交政策顧問博納、魯比歐、威特科夫，以及英國和德國官員，討論實現公正持久和平的下一步措施，包括實施全面停火、多國軍事特遣隊的參與、為烏克蘭建立有效的安全架構。

另一邊廂，美國防長海格塞斯在華盛頓與法國防長勒科爾努討論在烏克蘭實現持久和平的努力。海格塞斯形容會議出色，磋商了歐洲人迫切需要履行國內生產總值（GDP）5%的國防開支承諾，以讓常規力量恢復威懾力。勒科爾努指會談富有成效，商討了法國和英國牽頭的歐洲工作進展情況，以便在達成停火協議後為烏克蘭建立安全保障。