傳伊朗倡分階段限制濃縮鈾活動　換美解除制裁

美國和伊朗上周六（12日）在阿曼重啟核問題談判，知情人士周四（17日）透露伊朗當時向美方提出分三階段限制鈾濃縮活動，以換取美國解除制裁。

根據伊朗外長阿拉格奇向美國政府中東問題特使威特科夫提交的方案，伊朗主張分階段限制濃縮鈾活動。第一階段，伊朗將暫時下降濃縮鈾濃度至3.67%，換取美國解凍金融資產及獲得石油出口許可。第二階段，如果美國解除進一步解除對伊朗的制裁，並說服英國、德國和法國不要啟動聯合國對伊朗制裁的快速恢復程序，伊朗將永久停止高濃度鈾濃縮活動，並恢復聯合國核子監督機構的核查。伊朗也承諾履行《附加議定書》，允許聯合國核子監督機構對未申報的地點進行突擊檢查。第三階段，伊朗要求美國國會批准核協議，美方解除主要和次要制裁，同時伊朗把高濃縮鈾庫存轉移到第三國。

知情人士指威特科夫歡迎伊朗提出建議，有外交消息則質疑伊朗知道自己目前無能力抵禦新一輪空襲，所以提出分階段限制鈾濃縮活動推遲針對伊朗核設施的潛在軍事打擊，爭取時間重建去年10月在以色列空襲中受損的防空能力。

另一邊廂，美伊周六（19日）展開第二輪核談判前夕，沙特阿拉伯防長哈立德（Khalid bin Salman）周四到訪伊朗首都德黑蘭，會見該國總統佩澤希齊揚和武裝部隊參謀總長巴蓋里（Mohammad Bagheri）。哈立德會後指，他向伊朗最高精神領袖哈梅內伊轉達了沙特國王薩勒曼的口信，並討論了雙邊關係和共同感興趣的話題。巴蓋里則指，自復交以來，沙特和伊朗武裝部隊之間的關係一直在改善。哈梅內伊同日提到，相信伊朗與沙特之間的關係對兩國都有利。

正訪問伊朗的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周四與伊朗原子能組織主席伊斯拉米（Mohammad Eslami）會面，格羅西指目前處於重要談判的關鍵階段，大家都知道時間無多，所以他到伊朗推動進程，希望取得成功，但要達成協議並非易事。