華再批美對等關稅　籲G20克制使用貿易限制措施

中國商務部周四（17日）發布消息，2025年二十國集團（G20）發展工作組第二次會議周一至周三（14至16日）在南非開普敦舉行。中方批評美國政府近期推出「對等關稅」政策，嚴重破壞國際貿易體系，呼籲G20成員加強團結，克制使用貿易限制措施。

中方表示，國際貿易是全球發展的引擎，美國「對等關稅」政策擾亂全球產業鏈供應鏈，持續衝擊世界經濟，無異於剝奪全球南方國家的發展權利，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方指出，G20是國際經濟合作的主要論壇，肩負解決全球經濟治理主要問題、共同應對全球性挑戰的責任使命，成員應堅持全球化的正確方向，反對貿易保護主義，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

會上中方與南非主席國及其他G20成員就美國「對等關稅」廣泛交換意見，呼籲各方加強合作，以平等、尊重、互利的方式磋商解決貿易分歧，共同應對國際經貿關係出現的緊急狀況，為實現可持續發展目標創造良好條件。多個成員強調要堅持多邊貿易體制，加強立場協調，共同應對全球貿易緊張局勢。會上亦討論全球公共產品、發展籌資與非法資金流動、社會保護最低標準等發展議題，同時啟動相關議題成果文件磋商，為7月發展部長會預做成果準備。