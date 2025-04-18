俄能源部長訪華商擴大能源出口　深化互利合作

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥周五（18日）在北京會見來華進行工作訪問的俄羅斯能源部長齊維列夫（Sergey Tsivilev），強調中俄能源合作是兩國務實合作的重要基石，也是維護全球能源安全的積極力量，願與俄方持續深化能源領域互利合作。

齊維列夫訪華期間，中俄兩國能源主管部門討論了擴大對華能源出口、落實液化天然氣聯合項目、為煤炭出口創造有利條件等問題。丁薛祥與他會晤時表示，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友，兩國關係始終保持高水平發展，愈加成熟穩定定型，雙方全面戰略協作的腳步踏得更紮實，全方位的互利合作的道路走得更寬廣。

丁薛祥提到，中俄能源貿易額近年保持在雙邊貿易總額的三分之一以上，東線天然氣管道提前全線貫通，遠東天然氣管道也在建設，重大項目穩步推進，合作領域持續拓展，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷發展提供有力支撐。中方願與俄方一道，堅持以兩國元首的重要共識為根本遵循，持續深化能源合作，為確保國家能源安全提供堅實保障，為兩國人民帶來實在利益。