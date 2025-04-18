卡尼大選辯論上　稱華屬最大安全威脅

加拿大本月28日舉行大選，第二場選舉辯論周四（17日）舉行，討論能源項目、環境、公共和國家安全及生活成本等議題。面對其餘3名候選人圍攻，總理兼自由黨黨魁卡尼繼續聚焦應對美國關稅及吞併威脅，又認為最大安全威脅是中國，未有詳細說明。

今次是選前最後一場辯論，以英語舉行，卡尼與保守黨黨魁博勵治、魁人政團黨魁布蘭切特、新民主黨領袖駔勉誠再度交鋒。一眾反對派猛烈批評卡尼，其中博勵治指摘自由黨削弱國家經濟，布蘭切特亦批評卡尼未為魁北克省產業提供足夠支持，駔勉誠則認為卡尼應為就業保險福利做更多工作。

卡尼試圖與前總理杜魯多劃清界線，強調縱使曾為杜魯多經濟顧問，又指自己擔任央行行長期間通脹維持較低水平。對於博勵治指摘其辯論要點是由杜魯多工作人員準備，他強調辯論內容是其觀點，與杜魯多有不同政策，並提到國家經濟面臨最大風險來自美國總統特朗普。

與周三（16日）舉行法語辯論相比，是次辯論出現更多混亂情況，其中駔勉誠多次打斷博勵治發言，卡尼曾介入阻撓。最新民調顯示，自由黨支持率為43.3%，第二位保守黨只有38%。