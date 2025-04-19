【東方日報世界視線】美陷文革式混亂　印度勿當馬前卒

面對特朗普重返白宮，印度總理莫迪於2月12日訪問美國，並於13日與特朗普會談。特氏會後表示，他與莫迪已同意開始談判，以解決貿易中長期存在差距，相信很快就能達成協議。另外，印美雙方同意加強在印太地區安全合作，並聯合生產人工智能和核能等技術。然而，特朗普於4月2日宣布向全球大部分國家和地區徵收「對等關稅」，印度居然被徵26%關稅，雖然其後暫緩90天，但未知90日後問題能否解決。

美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）最近接受訪問，他勸喻印度要小心處理與特朗普政府的關係，千萬別寄以厚望，一切要實事求是。他指出，由於美國與中國關係惡化，印度希望在中美博弈中，能乘機取代中國成為美國的重要貿易夥伴，例如蘋果手機可以完全由中國轉到印度生產。然而，如果深入了解特朗普發動關稅戰的最終目的，是要令所有工業生產遷回美國，則這一切只是過渡，即使真的有大批美國品牌的產品到印度生產，像今天的中國那樣，到時候特朗普或新一屆美國政府，同樣可以像對付中國般對付印度，但印度是否有足夠實力討價還價呢？

對於美國與印度能否在90天內達成雙邊貿易協議，印度外交部長蘇傑生持樂觀態度。不過，薩克斯認為印度不應過度樂觀，因為美國如今正陷入一場中國文化大革命式的混亂，美國政治已經與傳統的法律、國會、公眾討論、公共政策制訂脫軌，現時特朗普把美國的貿易赤字及國債，錯誤地視為緊急狀態而簽署行政命令，實屬非法及違憲，因為憲法申明關稅問題是國會的責任，特朗普的行政命令應受到最高法院及國會的挑戰。

薩克斯甚至認為，如今即使是擁護特朗普上台的金主，都忍受不了特氏無知及鹵莽的關稅政策，使他們的利益受損，因而開始策動國會進行制約。

此外，薩克斯警告印度不要附和特朗普把一切問題歸咎於中國，以為可以取代中國，並成為特朗普政府的馬前卒，因為印度同樣會面臨被美國孤立。印度反而應該重視中國、俄羅斯及金磚體系，並且建立良好關係，因為俄羅斯的平價能源，中國可提供的資金、技術和完備供應鏈，以及金磚體系的龐大市場，和獨立於美元以外的貨幣交易體系，才是印度可憑藉的發展之道。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻