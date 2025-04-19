傳貝森特等人趁納瓦羅開會　游說特朗普暫緩關稅救市

美國總統特朗普4月9日突然轉軚宣布暫緩部分國家或地區的個人化對等關稅，引來外界不少質疑。美媒周五（18日）披露內幕指，美國金融市場在對等關稅政策出台後受挫，財長貝森特和商務部長盧特尼克於4月9日趁高級經濟顧問納瓦羅開會的「空窗期」，趕到橢圓形辦公室見特朗普，要求他暫停部分關稅平息市場。

報道指，自特朗普4月2日宣布對等關稅後，作為關稅鷹派推手的納瓦羅經常出現在橢圓形辦公室附近。4月9日，美國金融市場陷入混亂，貝森特和盧特尼克希望特朗普暫停激進的全球關稅計劃，但納瓦羅成為一大障礙，因為他不是一個在政策辯論中退縮的人。多名知情人士透露，當天早上，納瓦羅在白宮其他地方與白宮國家經濟委員會主任哈西特會面時，貝森特和盧特尼克一同趕到橢圓形辦公室會見特朗普，提議暫停部分關稅，二人知道時間很緊迫，而今次會面不在特朗普的日程安排中。他們最終游說到特朗普暫停部分關稅並立即作出宣布，以平息市場。他們一直等到特朗普在社交平台Truth Social發文作出上述公布，這讓納瓦羅感到驚訝。然後貝森特和白宮發言人萊維特幾乎立即走到白宮外，向記者公開宣布消息。一位知情人士表示：「我們需要每個人都保持一致。」

貝森特發言人表示，總統團隊正努力為美國人民實施美國優先貿易議程，那些試圖在貿易問題上分裂總統團隊的人是想破壞提升辛勤美國人的目標。盧特尼克發言人亦指，特朗普團隊正在共同努力，玩《花邊教主》遊戲的說法完全錯誤，團隊完全專注於實現特朗普的願景。納瓦羅則回應指，更多匿名消息人士的惡作劇是為了分裂和征服貿易團隊。

白宮發言人德賽指出，特朗普組建了一支全明星貿易和經濟團隊，以實施美國優先議程，最終解決美國持續存在的貿易逆差國家緊急狀態。政府每一位成員都在按照特朗普的劇本行事，為美國工人和產業創造公平的競爭環境，重振美國的偉大。