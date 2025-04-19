伊朗願限制鈾濃縮活動　美需保證不再退出核協議

美國和伊朗重啟核問題談判，伊朗高官周五（18日）透露在上周六（12日）的首輪間接會談，伊方表明準備好限制部分鈾濃縮活動，但需要特朗普政府承諾不再退出核協議。同時，伊朗官員強調最高精神領袖哈梅內伊劃下的「紅線」是不能退讓。

特朗普於2018年、首個總統任期時宣布退出美伊2015年達成的《伊朗核協議》，恢復極限施壓政策。特朗普今年再上台後，尋求與伊朗談判新核議。伊朗高員指，德黑蘭準備接受對鈾濃縮活動的限制，華府也要保證不會退出協議，以及迅速解除對伊朗石油和金融領域的制裁。

該高官同時表明，哈梅內伊為談判劃下多條不可妥協的紅線，伊朗絕不會同意拆除用於鈾濃縮的離心機及全面停止鈾濃縮活動，或者減少濃縮鈾庫存到低於2015年核協議列明的水平。伊朗亦不會談判其導彈項目，因為這與核協議無關。官員指，在首輪會談中獲悉美國無意讓伊朗終止所有核子活動，這可成為美伊展開公平談判的共同點。

美伊周六（19日）將在意大利羅馬進行第二輪間接會談，同樣由阿曼作為中間人。伊朗周五指，如果美方表現出認真的意圖，不提出不切實際的要求，就有可能達成協議。