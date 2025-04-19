美軍10架轟炸機部署印太　威懾中國意圖明顯

美國轟炸機編隊近期頻繁前沿部署，兩批共4架B1B轟炸機進駐日本青森縣三澤空軍基地，首次展開在日本的輪調駐防任務。連同上月轉移至印度洋迭戈加西亞島的6架B2隱形轟炸機在內，美國共10架戰略轟炸機在中東與印太地區前沿部署，威懾中國意圖明顯。

美國空軍第9遠征轟炸機中隊兩架B1B從德州戴斯空軍基地，周二（15日）抵達日本三澤基地後，另外兩架B1B於3日後飛抵，將共同參與轟炸機特遣隊任務。第9遠征轟炸機中隊作戰主任特拉韋爾斯特德（Christopher Travelstead）中校指出，轟炸機特遣隊任務展示美國遏制威脅和維護地區穩定的承諾。美國太平洋空軍表示，轟炸機特遣隊將與盟友一起訓練，強化地區安全及提升戰備水平。

中國軍事專家傅前哨分析認為，美國空軍可能藉演習演練轟炸機敏捷部署，熟悉日本的機場。B1B以往在東北亞的演習一般不會在南韓或日本的機場降落，完成演習後會返回關島安德森空軍基地，因此抵達日本的罕見舉動引起關注。B1B是一款超音速轟炸機，低空時速達1,335公里，目前雖然不能搭載核武器，但速度飛快，從關島起飛後兩小時就能抵達平壤上空，是一款非常適合高速潛入投擲炸彈或發射導彈的轟炸機。

日本防衞大臣中谷元日前透露，數架美國MQ4C海神無人機將在未來數周抵達沖繩嘉手納空軍基地，加強在日本周邊的情報搜集、偵察和監視活動。MQ4C最大航程約1.5萬公里，最長滯空時間30小時，配備雷達、光電等探測設備，可大範圍監視海上目標。

另外，中國官媒周五（18日）播出海軍山東號航空母艦的影片，首次發布殲15戰機和美國海軍F18超級大黃蜂戰機機近距離對峙畫面。報道未列明對峙時間和位置，由於兩機皆為艦載戰機，外界推測可能暗示中美航空母艦曾在海上交鋒。