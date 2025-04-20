總工會呼籲歐洲協調　積極應對美方關稅政策

貝魯指關稅戰所帶來的後果不會很快結束。

法國總工會與法國工人民主聯合會上周五（18日）舉行會議，討論美國政府的關稅政策對法國就業的潛在影響。雙方在會後呼籲法國政府與企業優先考慮「法國製造」，同時呼籲歐洲協調一致地組織起來，積極應對美方關稅政策。

法國工人民主聯合會秘書長 瑪麗利斯：我們認為，歐洲必須協調一致地組織起來，積極應對美方關稅政策，應該實施針對美方的關稅政策，研究美國公司進入歐洲市場的準入規則，並密切監測關稅對歐洲企業的潛在影響。

法國總工會與法國工人民主聯合會還表示，法國政府、工會方面與相關企業將開始對在貿易戰下陷入困境的法國企業進行監測，降低美國關稅政策對法國經濟的衝擊。雙方同時呼籲法國政府在經濟政策方面進行改革，不再依靠過去的舊方法，以面對前所未有的局勢。

法國總理貝魯日前表示，美國總統特朗普已經引發了一場颶風，所帶來的後果不會很快結束；他指出特朗普政府的關稅政策，以及其與傳統盟友的對立在世界範圍內摧毀了信任；與歐洲其他國家相比，法國不斷增長的債務和更大的預算赤字使其在面對這些挑戰時更加脆弱。