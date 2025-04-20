日高官憶特朗普突然參與談判　幕僚穿睡衣急通知

日本經濟再生擔當相赤澤亮正日前赴美談判對等關稅，他上周六（19日）憶述在前往美國的飛機上休息時獲悉該國總統特朗普要親自參與會談，當時大家都穿了睡衣，隨行的日本官員慌張地表示「出大事了」，他聽到消息後大吃一驚。

赤澤亮正透露，原本以為只是部長級別談判，特朗普親自談判是殺他一個措手不及，他與代表團成員當時在飛機上休息，外務省和經產省兩位幹部穿着睡衣，以驚人的速度衝過來，他十分震驚，結果官員拿手機展示特朗普在社交網公布要參加日美談判的消息，他整個人傻眼。在見特朗普時，赤澤亮正表示自己「地位較低」，他承認的確自稱下級，「有誰會認為我和特朗普是同一層級的人？我想是沒有」，但他該說的話還是會說，也確實這麼做了。赤澤對談判內容三緘其口，不願透露太多，只說沒有談到匯率問題。

另外，赤澤亮正和特朗普交換見面禮，特朗普送給日方印有「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」標語的招牌鴨嘴帽，並親筆簽名。日方則送上大阪．關西萬博吉祥物的周邊商品，包括在萬博會場限定販售的金色存錢筒。有報道則指出，雙方準備的禮物其實都是中國製造。