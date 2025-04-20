涉洩密被革職　3國防部高官公開指控受誹謗

美國國防部幕僚長卡斯帕（Joe Kasper）3月底發出備忘錄指正在調查國家安全資訊外洩事件，相關人員可能需要接受測謊。至上周五（18日），3名國防部高官被革職，他們上周六（19日）發表聯合聲明質疑當局的攻擊是毫無根據。

被革職的是國防部長副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）、高級顧問考德威爾（Dan Caldwell）、副防長幕僚長卡羅爾（Colin Carroll）。考德威爾在社交平台「X」發表與塞爾尼克、卡羅爾的聯合聲明指，他們對終止服務國防部的方式感到非常失望，離​​開時五角大樓一些匿名官員對他們的人格進行毫無根據攻擊及誹謗。他們三人都曾為軍人光榮地為國家效力，其中兩人參與了伊拉克和阿富汗戰爭。

考德威爾續指，他們了解資訊安全的重要性，每天努力保護它，目前仍未獲告知究竟因何受查，調查是否仍在進行中，或者是否真的對「洩密」進行調查。他們指這種經歷令人難以接受，但仍然支持特朗普政府讓五角大樓再次偉大，以及透過實力實現和平的使命，希望將來能夠以不同身分支持這些努力。