涉洩密被革職 3國防部高官公開指控受誹謗
2025年04月20日 11:35
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（左起）塞爾尼克、考德威爾、卡羅爾被革職。
美國國防部幕僚長卡斯帕（Joe Kasper）3月底發出備忘錄指正在調查國家安全資訊外洩事件，相關人員可能需要接受測謊。至上周五（18日），3名國防部高官被革職，他們上周六（19日）發表聯合聲明質疑當局的攻擊是毫無根據。
被革職的是國防部長副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）、高級顧問考德威爾（Dan Caldwell）、副防長幕僚長卡羅爾（Colin Carroll）。考德威爾在社交平台「X」發表與塞爾尼克、卡羅爾的聯合聲明指，他們對終止服務國防部的方式感到非常失望，離開時五角大樓一些匿名官員對他們的人格進行毫無根據攻擊及誹謗。他們三人都曾為軍人光榮地為國家效力，其中兩人參與了伊拉克和阿富汗戰爭。
考德威爾續指，他們了解資訊安全的重要性，每天努力保護它，目前仍未獲告知究竟因何受查，調查是否仍在進行中，或者是否真的對「洩密」進行調查。他們指這種經歷令人難以接受，但仍然支持特朗普政府讓五角大樓再次偉大，以及透過實力實現和平的使命，希望將來能夠以不同身分支持這些努力。