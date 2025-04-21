特朗普擬簽行政命令改組國務院　關非洲使館

美國傳媒周日（20日）報道，美國總統特朗普預計未來幾天簽署一項大幅改組國務院的行政命令，擬議內容包含取消美國幾乎所有在非洲的行動，並關閉當地大使館和領事館。這項行政命令草案還要求裁減國務院負責氣候變化、難民議題及民主與人權問題的辦公室。

特朗普或在本周簽署這道行政命令。根據美媒取得的16頁草案副本，這個行政命令將對國務院進行有紀律的重組和簡化任務執行，同時減少浪費、詐騙和濫用。待特朗普簽署後，國務院預計今年10月1日前完成業務重組。

熟悉這些計劃的前任和現任美國官員指，特朗普簽行政命令的同時，也將解僱非政治任命的外交官和一般在國務院華府總部上班的公務員。他們指，國務院將開始讓大量員工休有薪假，並發出解僱通知。

這個草案還呼籲，停止對有志擔任外交官者舉行外交人員考試，且列出新的僱用標準，包括與總統的外交政策願景保持一致。草案亦指，國務院必須大幅擴大使用人工智能（AI）協助草擬文件，並用於從事政策制定與檢討和營運規劃。

這項草案其中一個最激進的調整，就是取消負責監督撒哈拉沙漠以南非洲政策的非洲事務局，原單位將由一個規模小得多的非洲事務特使辦公室取代。這個辦公室將向白宮國家安全會議報告，主要工作是反恐協作行動和關鍵天然資源的戰略性開採與貿易。