韓揭洗產地案例急增　大多來自中國規避美關稅

南韓國稅廳周一（21日）公布，發現愈來愈多企業試圖將外國產品偽裝成南韓出口產品，其中大部分來自中國，以規避美國總統特朗普的全面關稅。該部門已成立特別工作小組，阻止非法出口行為，並計劃制訂更具體應對措施，保護國內企業。

經過上月開展的特別調查，南韓發現今年僅第一季，違反原產國規定的案例總額達到295億韓圜（約1.62億港元）。其中價值33億韓圜（約1,800萬港元）的電池陰極材料從中國進口並運往美國，但造假原產地為南韓；另有閉路電視自華進口零件並在韓重新組裝，以規避美國對中國實施的通訊設備管制，這類違規產品價值達193億韓圜（約1.06億港元）。相較之下，去年全年違規總額約348億韓圜（約1.91億港元），其中輸美貨物佔62%。

代行總統職權的南韓國務總理韓德洙周一主持召開經濟安全戰略工作組會議時，宣布韓美負責財政和貿易事務的部長級官員共同出席的「2+2」高級別磋商，周四（24日）在美國華盛頓舉行，以副總理兼企劃財政部長崔相穆和產業通商資源部長安德根為共同首席代表的政府代表團將啟程赴美。