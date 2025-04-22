【東方日報世界視線】德國「貝萊德默茨」　中美俄前難翻身

德國候任新總理默茨，自稱是「維護西方自由及民主價值」的大西洋主義者，但如今面對中美俄三大強國，卻顯得處處無所適從。默茨首先要擔心的，是美國總統特朗普與俄羅斯總統普京，繞過烏克蘭及歐盟商討和談安排，不僅可能導致烏克蘭被瓜分，更可能促使美方放棄對歐洲的防衞承諾，甚至回到美蘇冷戰時期，將歐洲劃為美俄的不同勢力範圍。因此，默茨強調要減少歐洲對美國的依賴，建立歐洲自主的戰略與防衞能力。

他曾指出，特朗普只尊重有實力的政治對手，他認為自己在特氏跟前一定會表現出實力，以爭取平等合作。然而，過去無論是法國總統馬克龍或英國首相施紀賢，他們會見特朗普都無功而還。默茨若於5月正式上任後首次以總理身份訪美，結果能否有所突破，仍是未知之數。

默茨在德國有「貝萊德默茨」之稱，不僅是因其曾任貝萊德集團德國分部高層，更因其立場傾向親美、支持拜登政府的新保守主義與全球主義，過去表現仇俄及反共。

面對俄烏戰爭，他是典型鷹派。他在擔任在野黨基民盟領袖期間，對俄立場強硬，一直批評紹爾茨的交通燈政府軟弱，不敢向烏克蘭提供金牛座巡航導彈。但臨近大選，默茨卻對援烏問題轉趨沉默，只搬出反移民與挽救經濟的議題。如今當選後，他又重提以金牛座巡航導彈援烏，但遭看守政府防長皮斯托留斯與民意批評。由於金牛座巡航導彈須由德軍操作，無疑會被俄政府視為直接介入戰爭。更有批評指，在德國已連續兩年經濟負增長，默茨竟擬修法放寬舉債上限，以大增軍費，恐令國會與社會更撕裂，俄德關係也可能進一步惡化。

默茨尚未上任，就公開批評中國是全球安全威脅，批評中國支持北韓政府、在俄烏戰爭中支持俄羅斯，又指摘北京在東海與南海的軍事擴張，並威脅台灣，其立場與美國鷹派無異。然而，面對德國連續兩年經濟衰退，加上特朗普揮舞關稅大棒，默茨也不得不面對現實，配合歐盟及德國大集團的發展路線，跟中國合作發展及互相增加投資，特別在電動車電池、晶片、電訊與人工智能等領域。這些產業正是德國近年嚴重投資不足而落後，要與中國合作以扭轉頹勢。面對中美俄，默茨想翻身，實在不易。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻