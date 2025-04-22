耿爽批評美國濫施關稅，連海地也不放過。

聯合國安理會周一（21日）舉行海地問題公開會。中國常駐聯合國副代表耿爽在會上發言表示，美國宣布對所有貿易夥伴濫施關稅時，居然也對海地這一聯合國列名的最不發達國家加徵10%的所謂基準關稅；美國的單邊主義、保護主義和經濟霸淩不僅針對中國這樣的所謂競爭對手，就連海地這樣一個瀕臨崩潰、民不聊生的脆弱國家也不放過。

耿爽表示，中方對當前海地黑幫橫行、危機加劇、國家瀕臨崩潰、民眾深陷絕境深表關切；海地自身必須擔當作為，外部支持必須講究實效，始作俑者必須承擔責任。耿爽指，美國一直是海地政局的幕後操盤手；過去100多年間，美國悍然出兵海地，扶植傀儡政權，篡改海地憲法，深度介入海地政治；一年前，正是在美國一手操縱下，形成了海地當前的政治過渡安排，但一年後，美國卻因自身政府更叠而對海地政治過渡不管不顧，任由其陷入內耗和混亂。

耿爽表示，美國是影響海地安全、穩定和發展的最大外部因素；美國口口聲聲表示關心海地人民，卻在海地最需要幫助的時候以本國優先為由，大幅削減對外援助，不斷遣返海地移民。

耿爽表示，中方對海地人民的苦難深表同情；國際社會應當繼續幫助海地加強機制和能力建設，推動海地早日走上獨立自強、自主發展的道路；在此過程中，中方願繼續同各方一道發揮建設性作用。