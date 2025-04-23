載人登月任務穩步推進　中方參與選拔巴基斯坦航天員

中國計劃於2030年前首次實現中國人登陸月球，對此，中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強周三（23日）表示，目前載人登月任務各項研製工作總體進展順利，各系統主要大型試驗和跨系統試驗正在穩步推進。另根據中國空間站飛行任務規劃與合作實際進展，1名巴基斯坦航天員將以載荷專家的身份參加1次聯合飛行。

林西強表示，用於載人登月任務的長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面着陸器、望宇登月服、探索載人月球車等正在按計劃開展初樣研製試驗工作，月球遙感衞星已完成立項和競爭擇優，發射場、測控通訊、着陸場等地面系統研製建設工作也按計劃有序推進。後續將陸續在酒泉發射場、文昌發射場等地，組織實施夢舟飛船零高度逃逸、攬月着陸器綜合着陸起飛驗證、長征十號運載火箭繫留點火及低空飛行，以及夢舟飛船最大動壓逃逸等試驗。

針對外界關心中國與巴基斯坦在載人航天領域的合作，林西強表示，今年2月底中巴雙方簽署合作協議，目前正在開展巴基斯坦航天員的選拔工作。經過初選、覆選、定選三個階段後，將有2名巴基斯坦航天員赴華參加訓練。而參加中巴聯合飛行的巴基斯坦航天員，在軌期間除了完成乘組的日常工作外，還將承擔巴方科學實驗的操作工作。

另外，林西強介紹，在軌駐留已滿175天的神舟十九號乘組，目前工作順利，航天員乘組在與神舟二十號航天員乘組完成在軌輪換後，計劃下周二（29日）返回東風着陸場。任務期間，乘務進行了3次出艙活動和6次載荷進出艙任務，創造了航天員單次出艙活動9小時時長的世界紀錄。蔡旭哲已執行5次出艙活動，成為出艙次數最多的中國航天員；宋令東成為中國首名進行出艙活動的90後航天員；王浩澤成為首位進駐空間站的女航天飛行工程師。林西強提到，神舟十九號在前期一次貨物出艙安裝時，載荷適配器曾意外卡滯，航天員乘組在第一次出艙活動期間成功處置，使後續試驗任務得以順利實施。而截至目前，中國空間站已在軌實施了200多項科學與應用項目，上行近2噸科學與應用物資，下行近百多種空間科學實驗樣本。