王毅與林德偉通話批美關稅　中英要維護多邊貿易體制

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（22日）應約與英國外交大臣林德偉通電話，討論中英關係及烏克蘭危機等共同關心的議題。王毅批評，美國以關稅為武器對各國進行無差別攻擊，又稱在當前單邊霸凌橫行的背景下，中英有責任維護二戰後形成的國際秩序，有責任維護以聯合國為核心的國際體系，有責任維護多邊貿易體制。

王毅表示，中方願與英方排除各種干擾和雜音，把握好雙邊關係穩步前行的方向，聚焦互利合作，累積更多積極議程。他又批評美國關稅戰公然違反世貿組織規則，損害各國正當權益，這種將國與國交往倒退回叢林法則的做法是開歷史倒車，不得人心，不可持續。中方站出來阻止，除維護自身正當權益，也為維護國際規則和多邊貿易體制，將堅持與各國開展互利共贏合作。

林德偉表示，願與中方進一步加強兩國高層及各級別交往，就共同關心的雙多邊議題開展定期對話，共同應對挑戰。他強調，英國堅定支持自由貿易，作為聯合國安理會常任理事國，中英兩國對世界經濟和國際貿易的可持續發展負有重要責任，願就此與中方保持溝通。