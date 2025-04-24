汽車能源業籲政府加速與美談關稅　否則裁員

美國總統特朗普早前暫緩全球對等關稅措施90天，但仍保持對貿易夥伴的10%最低基準關稅，以及對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅，對象包括英國。英國汽車及能源等業界領袖近日向國會議員表明，除非政府能夠加速與美國達成協議，保護英國經濟免受貿易戰影響，否則英國製造商將在數周內開始裁員。

英國汽車製造商和貿易商協會行政總裁霍斯（Mike Hawes）表示，特朗普的舉措顛覆全球經濟，可能會對服務美國市場的英國高端汽車製造商產生直接影響，需要確保盡快與美達成協議，或者迅速建立起相關機制支持行業，例如再次頒布類似新冠疫情期間補貼措施，幫助工人渡過難關。聯合工會助理秘書長特納（Steve Turner）亦認為危機迫在眉睫，他透露部分製造商近期已開始削減臨時工。

英媒分析指，由於英國嚴重依賴天然氣，英國製造商面臨的能源成本位居世界前列，如今在貿易戰背景下堪稱雪上加霜。日產汽車英國高層約翰遜（Alan Johnson）坦言，該公司位於英國桑德蘭的工廠是其最高產出工廠之一，但電費消耗高過全球其他日產汽車工廠，英國如今並不是一個在汽車產業充滿競爭力的國家。