特朗普稱與華積極磋商關稅　白宮否認單方面降低稅率

美國總統特朗普周三（23日）再指，美方正與中國積極地討論關稅問題，將會有公平的協議。白宮發言人萊維特和財長貝森特則表明，美國不會單方面降低對華關稅。

被問及是否考慮降低對華關稅時，特朗普說將與中國達成一項公平的協議，一切都很活躍，每個人都想參與到關稅談判，無法逃避責任，美國人會擁有一個值得驕傲的國家，而不是多年來成為全世界的笑柄。萊維特澄清，華府不會單方面降低對華關稅，特朗普已明確表示中國需要與美國達成協議，美方對此持樂觀態度。她亦否認特朗普立場軟化，他不會放棄確保世界各地的公平貿易行為，並沒有放棄中國長期以來掠奪美國的事實。

同日，貝森特在華盛頓國際金融協會全球展望論壇發表演說，指出中國依賴出口的經濟模式不可持續，不僅損害中國，也損害世界其他國家，中國經濟需要擺脫出口產能過剩，轉向支持國內消費者和國內需求。他亦憂慮貿易失衡問題，特朗普希望通過全面徵收關稅解決，已有100多個國家與美國接洽，希望美國能努力重新平衡全球貿易。

貝森特強調美國優先並不意味美國孤軍奮戰，華府目的是呼籲貿易夥伴之間更深層次的合作和相互尊重，同時也針對其他國家故意掏空美國製造業使美國處於危險之中的選擇，這種大規模失衡的現狀對美國甚至其他經濟體來說都是不可持續。他揚言美國不會後退，會首先尋求通過發揮更強大領導作用來擴大美國領導地位，以及國際貨幣基金組織和世界銀行等國際機構的地位。

被問及美國會否單方面降低對華關稅，貝森特指「根本不會」，並重申雙方必須緩和緊張局勢，中美貿易戰不可持續，美中相互徵收的高額關稅相當於禁運，兩國貿易破裂不符合任何人的利益，雙方都在等待對話，目前未有談判時間表。