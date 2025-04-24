王毅晤阿拉格奇　支持伊朗與美國等各方對話

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（23日）在北京與伊朗外長阿拉格奇舉行會談，強調中方始終致力於伊朗核問題的政治外交解決，反對動輒訴諸武力和非法單邊制裁，支持伊朗與包括美國在內各方開展對話，通過協商談判維護正當合法權益，有助維護國際核不擴散體系及促進地區和平穩定。

雙方就伊朗核問題的最新進展深入交換意見，中方讚賞伊朗關於不發展核武的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利。王毅另批評，美國濫施關稅盡失人心，國際社會比任何時候都需要團結一致堅持多邊主義。中方願與伊方不斷鞏固各領域友好合作，深化在國際和地區事務中的協調配合，共同推動上海合作組織、金磚機制等發揮更大作用，為維護兩國共同利益、促進地區和世界和平穩定作出更多努力。

阿拉格奇讚賞中方在推動伊朗核問題政治外交解決上發揮的重要積極作用，願與中方就此保持密切溝通協調。他又指，伊方高度重視發展對華關係，恪守一個中國原則，支持中方維護自身核心利益，兩國友誼基礎牢固，不會受其他因素影響。面對美國濫施關稅、大搞霸凌，伊方將繼續與中方堅定相互支持，共同反對單邊主義、霸權主義，共同維護多邊主義。