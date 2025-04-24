12州狀告特朗普無權徵全面關稅　尋求法院阻止

美國12個州周三（23日）就關稅問題起訴特朗普政府，指控總統特朗普無權對外國貿易夥伴徵收全面關稅，請求法院阻止措施。加州上周已就關稅政策入稟控告特朗普政府，是全美第一個提訟的州份。

今次訴訟由俄勒岡州主導，聯同亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、特拉華州、伊利諾伊州、緬因州、明尼蘇達州、內華達州、新墨西哥州、紐約州和佛蒙特州入稟。入稟狀指出，只有國會有權徵收關稅，總統只有在出現緊急情況、面臨來自國外的不尋常和特殊威脅時才能援引《國際緊急經濟權力法》，總統已經顛覆憲法程序，為美國經濟帶來混亂，請求法院宣布相關關稅措施是非法的，阻止政府機構和官員執行新關稅計劃。

俄勒岡州總檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）表示，當總統推行非法政策導致食品雜貨價格上漲、水電費飆升時，各州不能袖手旁觀，關稅影響到生活的方方面面，所以有責任反擊。參與訴訟的州份中，只有內華達州和佛蒙特州由共和黨控制，其餘州份的州長都是民主黨人，白宮批評訴訟是針對特朗普的政治迫害，強調特朗普政府仍然致力於利用全部法律權力來應對目前面臨的明顯國家緊急情況，包括非法移民和芬太尼跨境流動的禍害，以及美國年度商品貿易逆差激增。