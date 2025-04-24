美稱若伊朗只進口外國核燃料 可保留民用核計劃

美國國務卿魯比奧周三（23日）表示，特朗普政府將允許伊朗發展民用核計劃，但不能自行生產核燃料，只能從其他國家進口。伊朗最高精神領袖哈梅內伊的政治顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）已表明反對上述的「阿聯酋模式」。

美國政府中東問題特使威特科夫上周指伊朗必須放棄鈾濃縮及武器化計劃，保留了伊朗發展和平核活動的機會。魯比奧周三解釋，伊朗可以保留和平民用核計劃，條件是必須從外部進口濃縮鈾，濃度水平為3.67%。他續指，威特科夫所說的是伊朗獲准從外部進口的鈾濃縮程度，就像許多國家為和平民用核計劃所做的。

阿聯酋亦是進口核燃料來運作多個反應堆，而不是自行濃縮鈾，該國也承諾不會對乏燃料進行再處理以提取可用於製造核武的鈽。沙姆哈尼上周六（19日）在意大利羅馬的美伊談判時已拒絕此方案。

前伊朗官員穆薩維安（Seyed Hossein Mousavian）指，向伊朗提供燃料的想法可以追溯到伊朗核子計劃的早期，德黑蘭曾於1980至1990年代初提出可接受由歐洲國家提供核燃料，但被美國拒絕。曾在奧巴馬及拜登政府時期參與伊核談判的前美國官員內普夫（Richard Nephew）指，2015年的伊核談判期間亦浮現這構思，伊朗當年指鈾濃縮設施可以為鄰國提供裂變材料，但拒絕依賴外國燃料。

早前到訪伊朗的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西稱，沒有迹象顯示美伊恢復談判以來，伊朗放慢了核活動步伐。