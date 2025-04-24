新西蘭國會議員訪台　大陸提嚴正交涉

新西蘭國會跨黨派台灣友誼小組一行7名議員，上周日至五（13至18日）訪問台灣，期間與台灣地區領導人賴清德會晤。中國大陸駐新西蘭使館周三（23日）回應時，強烈敦促紐方糾正錯誤，嚴肅、真誠地將自身所作一個中國承諾落到實處，陸方將保留採取進一步措施的權利。

大陸駐新西蘭使館發言人表示，新西蘭個別議員不顧此前多次警告執意竄訪台灣並勾搭「台獨」分裂勢力，陸方對此強烈不滿和堅決反對，指出根據中紐建交公報，兩國外交關係是基於互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利的原則。發言人批評，紐方有關議員所作所為嚴重違反紐方在兩國建交時對陸方所作嚴肅政治承諾，不是一句「個人行為」可以敷衍塞責，陸方已就此在北京和惠靈頓向紐方提出嚴正交涉。

發言人批評，賴清德當局等「台獨」分裂勢力近來不斷挑戰一個中國原則和「九二共識」，是台海和平穩定的最大威脅，如真的關心台海和平穩定，應切實履行一個中國承諾，反對「台獨」，支持中國統一。發言人認為，紐方有關議員此時竄台向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，與當前中紐關係良好發展勢頭不符，不利兩國拓展互利合作。