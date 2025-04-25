巴基斯坦關接壤印度口岸　警告阻斷水流屬戰爭行為

印控克什米爾地區周二（22日）發生針對遊客的槍擊事件，造成大量傷亡，印度認定巴基斯坦涉事，周三（23日）宣布兩國外交關係降級、暫停水資源分配條約等一系列措施。巴基斯坦總理辦公室周四（24日）指印度的措施極不負責任且缺乏法律依據，任何試圖根據《印度河水條約》阻斷或轉移巴基斯坦水流的行為都將被視為戰爭行為，會遭到全力回擊。

巴基斯坦總理總理夏巴茲周四主持召開國家安全委員會會議，對遊客身亡表示關切，堅決譴責一切形式的恐怖主義。但印度在缺乏任何可靠調查和可驗證證據下，試圖把事件與巴基斯坦聯繫起來，是輕率、缺乏理性和不合邏輯的。印度的一系列措施不公正、出於政治動機、極不負責任且缺乏法律依據，強烈反對印度暫停水資源共享協議。

委員會決定關閉接壤印度的瓦格赫邊境口岸，廢除向印度公民發放的部分簽證，宣布印度駐巴基斯坦高級專員公署武官為不受歡迎人物，對印度航空公司關閉領空，暫停所有對印度貿易。

同日，印度外交部宣布即日起暫停向巴基斯坦公民發放所有類型的簽證，建議印度公民不要前往巴基斯坦。