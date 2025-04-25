內地發表南海島礁生能報告　反駁菲方填海造陸指控

內地周五（25日）發表《鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態系統調查報告》。報告顯示，鐵線礁珊瑚礁生態系統退化嚴重，牛軛礁珊瑚礁生態系統健康。報告表明，菲律賓炮製所謂中國在鐵線礁傾倒珊瑚碎屑、造謠沙洲的形成為中國「填海造陸」等言論，是毫無科學和事實依據。

報告由內地自然資源部南海發展研究院聯合自然資源部南海生態中心、自然資源部南海調查中心等單位共同編製，基於衞星遙感和現場調查數據，首次全面系統評估了鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態系統狀況，同時分析了鐵線礁、牛軛礁沙洲的發育形成過程，以及導致鐵線礁珊瑚礁生態系統退化的主要因素。

報告發現，鐵線礁、牛軛礁礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積均有下降。其中，鐵線礁於2016年至2024年期間下降約68.9%，降幅顯著大於牛軛礁。其生態系統退化嚴重也體現在造礁石珊瑚覆蓋率極低、種類極少。至於牛軛礁珊瑚礁生態系統總體健康，造礁石珊瑚覆蓋率高，礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積呈緩慢下降趨勢。現場調查又發現被國際自然保護聯盟列為易危物種的阿氏前口蝠鱝。

報告顯示，鐵線礁礁坪上現有3個沙洲、牛軛礁礁坪上現有1個沙洲，4個沙洲均為自然形成，滿潮時均露出海面。《報告》指出，長棘海星暴發是導致鐵線礁珊瑚礁生態系統嚴重退化的主要因素，熱帶氣旋襲擊以及頻繁的人類活動，特別是鐵線礁海域發現有菲律賓等外方漁船未經許可非法開展捕撈作業，菲律賓在中業島上非法開展施工建設，相關調查站位發現有漁線、魚網、塑膠包裝、鐵筒、玻璃瓶等人為棄置物，部分帶有菲律賓文或產自菲律賓標識。