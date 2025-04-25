關島新基地　最快6月接收駐沖繩美國海軍陸戰隊

日本共同社周四（24日）報道，美國軍方首次向傳媒展示關島新基地布拉茲軍營，約4,000名駐沖繩的美國海軍陸戰隊成員將進駐該基地。報道指，布拉茲軍營部分軍人宿舍預計最快6月開始接收來自沖繩的美軍。

帶領傳媒參觀基地的羅森菲爾德少校透露，包括非軍人的職員在內，目前約有200人工作。各樣設施的建設進展順利，消防站已竣工，預計今夏投入使用。司令部則有望在今秋或年底全面開始運作，島上還新設了城市巷戰訓練場。美國海軍陸戰隊去年12月起從沖繩移師，預定最遲今年底移師的第一批合計約有100人；美軍尚未公布明年以後的移師計劃。

海軍陸戰隊移師關島，源於沖繩民眾要求縮小美軍駐留規模的呼聲。日美兩國政府2006年達成了共識。移師項目費中，日本撥款約3800億日圓（約206億港元），協助建設基地司令部、軍人宿舍、消防站、診所等。日本防衞省就國外的美軍基地表示，此前沒有像移師關島一樣由日方撥款的先例。

面對中國的軍事威脅，美國國會內部也有意見認為應與日方再次交涉，以維持目駐沖繩的約1.8萬人的海軍陸戰隊。據報道，美國海軍陸戰隊司令史密斯今年1月曾對媒體表示，從威懾中國軍力而言，從沖繩移師關島是「錯誤的道路」。