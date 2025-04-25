政府推緊急應對綜合方案　應對美國關稅衝擊

為應對美國關稅衝擊，日本政府周五（25日）敲定緊急應對綜合方案，由5大主要內容構成，包括完善諮詢機制、加強支援企業資金周轉、維持就業、刺激國內消費、強化競爭力，期望支援國內產業和國民生活。

方案提及政府將根據需要採取有效刺激國內需求的措施，亦將根據與美國關稅談判結果，研判是否會大米政策和汽車產業產生額外影響，不排除追加必要應對措施。具體措施方面包括下調汽油價格10日圓（約0.54港元）、對7至9月電費燃氣費提供支援、擴大中小企業貸款利率等。為防止工廠開工率下滑引發就業恐慌，草案亦提出將靈活適用僱用調整補貼等。石破茂指，關稅措施可能會對支撐日本經濟的汽車、鋼鐵等產業產生重大影響，政府應該盡最大努力幫助那些受關稅影響的企業和家庭，要充分掌握地方情勢，實施共享資訊，及時採取應對措施。

針對貨幣匯率問題，日本財務大臣加藤勝信周四（24日）在華盛頓與美國財政部長貝森特舉行會談。加藤勝信在會後表示，日美雙方均同意匯率由市場決定，過度波動會帶來負面影響，美方沒有對匯率設定目標或匯率管理架構等提出任何要求，日方將繼續與美方保持密切溝通。他亦再次對美國實施高額關稅措施表示極度遺憾，呼籲美方重新考慮。