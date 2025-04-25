駐韓美軍再編超級戰機中隊　62架F16部署烏山

朝鮮半島緊張局勢有增無減之際，駐南韓的美國空軍第7航空軍周五（25日）公布第二個超級戰機中隊編成計劃，屆時烏山空軍基地將部署62架F16戰機。美國空軍參謀長發言人表示，超級戰機中隊對戰備及訓練皆有好處，同時可減少人力和後勤支援需求。

美國空軍參謀長阿爾文（David W. Allvin）上將已批准組建第二個超級戰機中隊，第7航空軍今年10月起從群山空軍基地第8戰機聯隊抽調31架F16及逾1,000人，轉移至首爾以南60公里的烏山空軍基地。測試計劃為期一年，透過把飛機和人員整合至一個大型超級中隊，增加作戰力量生成及最大限度提升作戰能力。

去年夏天，第7航空軍首次從第8戰機聯隊調撥9架F16，加入烏山空軍基地第36戰機中隊，後者成為一個擁有31架F16的超級戰機中隊。隨着再次抽調飛機及人員支援，第8戰機聯隊只剩下少量飛機，聯隊長卡薩斯基斯（Peter Kasarskis）上校承認運作出現重大轉變，聯隊將負責停機線及設施保障作業，以及南韓多地戰爭儲備物資和彈藥維護工作。

第7航空軍司令艾弗森（David Iverson）中將稱，測試是為了確認超級戰機中隊是否未來駐韓美軍空中力量的正確發展方向，第7航空軍仍致力確保朝鮮半島和平與安全，強調測試不會影響遏制空中威脅能力。