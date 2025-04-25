特朗普頒令開發深海關鍵礦物　減依賴中國

美國總統特朗普周四（24日）簽署行政命令，推動深海採礦產業，擴大鎳、銅等關鍵礦產資源的開發，減少對中國供應鏈的依賴。

行政命令指出，美國在深海科學技術與海底礦產開發方面的領導地位涉及國家安全與經濟核心利益，要求加快美國及國際水域的採礦許可審批，依據1980年《深海硬礦資源法》簡化程序，同時建立外大陸架採礦機制，並加速審查國家管轄範圍外海域的採礦申請。

美國官員指出，美國水域內蘊藏超過10億噸多金屬結核，富含錳、鎳、銅等關鍵礦物，若有效開發，十年內可為美國帶來3,000億美元（約2.34萬億港元）國內生產總值（GDP）增量，並創造10萬個就業機會。

中國外交部發言人郭嘉昆周五（25日）表示，美國的行政命令涉及不屬於國家管轄範圍的國際海底區域，根據國際法，國際海底區域及有關資源屬於人類共同繼承財產，在國際海底區域從事礦產資源的勘探和開發活動，必須根據《聯合國海洋法公約》，在國際海底管理局框架內進行，任何國家都不應該繞開國際海底管理局和國際法，擅自授權開展國際海底資源的勘探和開發活動，損害國際社會的共同利益。