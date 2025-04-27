【東方日報世界視線】剝奪勒龐參選權　被質疑政治迫害

法國國民聯盟終身領袖瑪琳勒龐，涉嫌於2004年至2016年間挪用歐盟撥款，巴黎法院上月底判瑪琳勒龐罪名成立，禁止5年內參選公職，意味她將無法參加2027年的總統選舉。她被判4年監禁緩刑兩年，罰款10萬歐元。瑪琳勒龐日前在首都法院就判刑作出上訴。

瑪琳勒龐是2027年總統選舉的熱門人物，巴黎法院的判決令她無法參選，是涉嫌政治迫害，引發法國不少政黨及民眾的質疑：巴黎法院是否有既定的政治立場，協助執政的馬克龍政府排斥政敵？這先例一開，恐怕日後法院會成為當權者或主流政治勢力，打擊政治對手的工具。

這種裁決最大的問題是，法律應該保持政治中立，不能服務任何政治黨派特別是執政者。在法理上有一個重要的原則，就是法律、政治制度不能自稱是公平，而是要「被公眾看得到是公平」（seen to be fair），即是要避嫌。今次巴黎法院作出的判決，剝奪了瑪琳勒龐2027年參加總統選舉的資格，就明顯可被質疑是當權者武器化法律、打擊政治對手的劣行。這裏更基本的問題是，如果參政自由可比擬為像言論自由、人身安全般的基本權利，有甚麼制度有權限制參政的權利？

在2017年和2022年法國大選中，瑪琳勒龐兩度敗於總統馬克龍，但其政黨的支持度近年卻不斷上升。分析指，隨着被剝奪2027年競選總統資格，瑪琳勒龐已形同「政治死亡」。

在歷史上，如巴西現任總統盧拉，曾被法庭判罪而無法參選；特朗普於拜登執政期間，亦被法律多重起訴，但結果盧、特二人都再次當選，不少人認為濫用法律作政治裁決的行徑，反而會激起公憤，間接增加被迫害者的支持度。

事實上，今次巴黎法院的判決，除了有可能提高瑪琳勒龐及其政黨的聲勢，更是作出一個不良的示範，使國民聯盟及任何執政黨日後有更大的誘因，嘗試控制司法，打擊政治對手。

然而，一個真正的民主制度，最重要的守則，是無論如何，都不能剝奪參選的政治權利。不管政治上持不同政見的黨派如何對立，它們都應該相信，只有全力宣傳政見，爭取選民支持，在選舉中擊敗對手，才能彰顯自己政治理念的優勝，而非用權謀手段打擊對手以取得勝利！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻