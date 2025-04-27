美稱華能在20分鐘摧毀11艘航母　評論斥無可能

美國國防部長海格塞斯日前表示，中國的高超音速導彈可在20分鐘內摧毀美國全部11艘航空母艦。內媒上周五（25日）發表評論文章指，中國沒想過此種猜想，不論是否有這個能力，美國也不可能將全部航母艦隊全部調集到西太平洋，航母是海上最難擊沉的軍艦，「（中國）我這麼牛，怎麼自己都不知道」。

文章表示，中國軍隊近20多年來努力的目標之一是突破第一島鏈，但要打贏一場局部戰爭，且進行反介入或區域拒止第三方外部勢力在西太平洋地區的支援部隊，按此預想，中國可能會攻擊甚至擊沉某國的一至兩艘航母和艦隊。但中國若能在20分鐘內擊沉美國全部航母，「是不是30分鐘就可以在美國三藩市搶灘登陸了？」。

文章指出，中國曾長時間深入研究擊沉航母的辦法，近年在反航母武器和技術也有突破性進展，包括東風21反艦導彈和東風26彈道導彈，官方曾宣稱可打擊水面大型目標，其針對目標不言而喻。專家認為海格塞斯發表上述言論的目的是為了語不驚人死不休，持續渲染「中國威脅論」，製造聯盟共識，也可令有關言論迅速衝上新聞頭條，為美軍爭取更多預算。