抗癌女赤裸上身再戰倫敦馬拉松　為乳癌防治籌款

英國德文郡一名女子2022年因乳小葉原位癌接受雙乳切除術後，於去年4月成為首位赤裸上身完成倫敦馬拉松的女性選手，大方展示手術疤痕，引起熱議。她將於周日（27日）再度以赤裸上身的方式參加今屆賽事，為乳癌慈善機構籌款。

51歲的布徹（Louise Butcher）2022年確診乳腺癌後，並未接受重建手術，而是選擇擁抱真實自我，更在完成5次放射治療後，於同年10月以虛擬方式完成首場倫敦馬拉松。她又在去年的實體賽事中，以赤裸上身的形式參賽感動沿途觀眾，甚至有乳癌外科醫師當場致敬，最終為慈善機構籌得超過3,500英鎊（約3.6萬港元）。

除致力提升公眾對乳癌的認識外，布徹也積極推廣身體自愛。她透過社交平台分享抗癌歷程，鼓勵人們從創傷中重生，將負面經歷轉化為正能量，形容生命不會因此終結。日常訓練中，她繼續真空上陣跑步，並計劃出版書籍記錄這段非凡經歷。

布徹目前正展開英國巡迴路跑，足迹遍及薩默塞特郡巴斯及威爾斯加的夫等地，今次馬拉松是她第5次參賽，過去兩年半內，她已跑完4場全馬。她表示，為自己和其他加入赤裸上身跑步的女性感到驕傲，形容這讓社會更能接受身體的多樣性，希望為癌友樹立勇氣典範。