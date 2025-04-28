特朗普就職百日支持度41%　創美國70年來歷任總統新低

美國總統特朗普第2個任期將滿100日之際，美國傳媒周日（27日）公布的最新民調結果顯示，美國民眾對於他截至目前施政表現的看法已經轉為嚴重負面。其支持度僅41%，是最近70年以來，歷任總統就職百日時的最低支持度，也比他自己首度執政相同階段時為低。

特朗普支持度持續下跌，比3月時下滑3個百分點、比2月底時下跌7個百分點，表示強烈支持特朗普施政的受訪者僅22%，創新低；表示強烈不支持的則達兩倍，達45%。其執政百日支持度是自從1953年至1961年間入主白宮的艾森豪威爾以來的新低。

在女性和拉丁裔美國人當中，特朗普支持度都從3月時顯著下滑7個百分點，分別為36%和28%。他在不同政黨屬性民眾間的支持度仍舊呈現兩極分化，86%共和黨員予以支持、93%民主黨員不支持他。不過特朗普在無黨派民眾當中的支持度也跌到31%，這個數字已是他第一個任期期間在該群體中支持度的低點。

然而特朗普周日再為關稅政策辯護，指關稅將有助他推行減稅，減輕美國民眾的負擔。特朗普在社交平台發文指，很多美國納稅人的入息稅有望大幅減少，甚至可以完全取消，會聚焦年收入於20萬美元（約156萬港元）以下的人士。