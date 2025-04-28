中美關稅戰持續　華運往美貨物數量急劇下降

中美關稅戰持續，英媒周日（27日）指貨櫃港口營運商和航空貨運經理報告顯示，從中國運往美國的貨物數量急劇下降。美國洛杉磯港是中國貨物的主要入境通道，該港預計5月4日開始的一周內預定抵達貨物數量將比去年同期減少三分之一，而空運貨物預訂量也大幅下降。

最新數據顯示，截至4月中旬，從中國到美國的標準20英尺貨櫃預訂量比去年同期下降了 45%。 全球最大貨櫃航運公司之一Hapag-Lloyd表示，中國客戶已取消境外地區約30%預訂。台灣貨櫃航運公司TS Lines最近數周也因為沒有需求，所以暫停了亞洲至美國西海岸的一條航線。航運數據分析公司Sea-Intelligence稱，訂單量下降已經影響洛杉磯船舶到港，來自中國的定期船隻被取消，「空船航行」數量激增。5月5日起的4周內，亞洲至北美航線的貨櫃預訂量比計劃減少了近40萬個，比3月初同期的預定數量下降25%。單單是洛杉磯港就預計5月有20艘空白航行，停運貨櫃數量超過25萬個，而4月僅為6艘。

美國產業協會航空貨運代理協會的數據顯示，空運量也急劇下降，其成員公司從中國的訂單量下降了約30%，很多會員已經停止接收來自中國的訂單。

美國物流業界指，各公司正等待中美達成協議以減輕關稅，然後開始出貨。美國進口商希望先用完庫存，然後再從中國進口新庫存，會把庫存存放在保稅倉庫中，庫存可以免稅存放並在提取時繳稅，或轉移到加拿大等其他鄰近國家。

除了物流，關稅戰亦影響中美農產品交易，美國農業部數據顯示中國從美進口農產品數量銳減。內地傳媒周一（28日）則指，多艘巴西大豆船已靠岸浙江省寧波舟山港老塘山作業區，今年4月靠岸巴西大豆船艘次同比增加約48%，減載量增加約32%。