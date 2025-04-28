菲海事人員登南海鐵線礁 插上菲國旗

菲海事人員在鐵線礁插上菲律賓國旗。

菲律賓西菲律賓海國家特遣部隊周日（27日）登上與中國存在主權爭議的南海鐵線礁，插上菲律賓國旗，回應中國海警本月登礁展示五星旗。中國海警局同日敦促菲方立即停止侵權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）發表聲明指，菲律賓海軍、海岸防衞隊、國家警察海事組周日上午在鐵線礁及其周邊海域進行跨機構海事行動，4支混合小組乘坐橡皮艇分別登上3個島礁，行動中發現中國海警船5102號在島礁以東約900米非法存在，並發現7艘中國海上民兵船。行動反映菲律賓政府堅定不移地致力於維護其在西菲律賓海主權、主權權利和管轄權。

中國海警局新聞發言人劉德軍指，菲律賓6名人員周日不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中國海警執法人員依法登礁並查證處置。中國官媒上周四（24日）報道，中國海警4月中旬在南海鐵線礁實施海上管控，執法員登上鐵線礁進行巡查，對菲方非法活動的相關情況取證，還在鐵線礁展示五星旗宣示主權，清理鐵線礁上殘留的膠樽、木棍和其他碎片垃圾。