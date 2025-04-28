美海軍部長訪日　提議合作建造軍民兩用船

日媒周一（28日）報道，美國海軍部長費蘭（John Phelan）將訪問日本，尋求日本合作建造軍民兩用船，並希望日本企業投資美國西岸造船業。費蘭透露，總統特朗普日前指示他必須始終搶佔先機，並囑他向日本首相石破茂問好。

費蘭將於周一與日本防衞相中谷元等人會談，又預定與日本企業相關人士會面並考察造船廠。他在訪問日本前夕透露，美國將與在全球造船領域位居第二的同盟國南韓以及位居第三的日本攜手，目標復興美國造船業。美方將向日本提議採用可將商用船舶轉用於軍事用途的設計建造，以保持較高建造需求，並推動技術創新和降低成本。

費蘭指出，特朗普非常喜歡上述方案，預想建造船舶可能是大型渡輪和破冰船等。對於美國智庫指中國商船甲板具備能夠承載坦克的強度，費蘭否認與中國在做相同的事情。美國還將向日本提議加強在和平狀況下合作。目前部署日本橫須賀等地的美軍艦船由日本民間造船廠維護、修理和營運，美方希望今後擴大此合作模式。

費蘭表明將促進日本企業對美國造船廠投資，利用日本技術和資金復興衰退的美國造船廠。他提到南韓大型造船企業最近相繼在美國投資，並指美國在與日本的談判中，圍繞造船所有選擇應該擺在桌面上。對於美國造船現狀，費蘭指需要立即採取行動，現在是分水嶺，與日本和南韓這樣造船出色的盟國合作至關重要。