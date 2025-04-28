李在明民調支持率48.5%　韓德洙擬參選總統

李在明（中）身邊有警衞人員。（Getty Images圖片）

南韓共同民主黨前黨魁李在明周日（27日）成為該黨總統候選人，他在京畿道高陽市發表演說時被發現身穿防彈衣。周一（28日）最新民調顯示，李在明支持率高達48.5%，在新一屆總統熱門人選中居首。韓媒報道，總理韓德洙計劃下月初辭職參選總統。

李在明周日發表演說時在防彈衣外面穿上西裝外套，身邊有兩名警衞人員，他高喊口號後，向歡呼的觀眾跪地磕頭。共同民主黨上月聲稱收到情報，顯示有人走私俄羅斯製手槍，計劃暗殺李在明。另外，前總統文在寅周一發文祝賀黨友李在明成為共同民主黨總統候選人，呼籲黨內團結一致實現政權更替。

最新民調顯示，李在明支持率較前一周下降1.7個百分點，國民力量初選參選人、前僱傭勞動部長官金文洙支持率僅13.4%，同黨參選人洪準杓和韓東勳支持率分別為10.2%和9.7%。共同民主黨支持率為46.8%，較上次調查跌1.9個百分點；國民力量支持率為34.6%，較上次調查升1.7個百分點。

國務總理室相關人士透露，韓德洙將於5月1日至3日之間決定是否辭職並參加總統競選。考慮國民力量黨總統候選人將於5月3日敲定、有意競選總統的公職人員須在同月4日之前辭職，外界推測韓德洙很可能於5月1日至2日請辭。總理室部分幕僚已經或準備辭職，為韓德洙組織競選班子。