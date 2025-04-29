華外交部發布《不跪》影片　強調對美關稅不退讓

中美貿易戰持續之際，中國外交部公眾號周二（29日）發布題為《不跪！》的雙語影片，批評美國發起全球關稅風暴，並排除中國，脅迫他國限制對華經貿合作，就如暗藏殺機的颱風眼。片中強調，「向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更深重的危機」，不會對美國關稅作出退讓。

片中指出，歷史證明「妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊迫」，強調「中國不跪」因深知以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡，美國不代表全世界，其貿易在世界佔不到五分之一，當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷。片中又指，美國可能出爾反爾、待價而沽，中國也必將堅持自己的選擇和擔當，當每個國家都挺直脊梁，世界必將衝破霸權的高牆。

另外，中國外交部副部長華春瑩上周六（26日）出席在遼寧大連舉行的中國國際法學會2025年學術年會開幕式並致詞，批評個別大國肆意「毀約退群」，以法之名行不法之事，推行單邊霸凌行徑，嚴重衝擊國際體系和國際秩序。她要求中國國際法一線工作者敢於善於在對外鬥爭中拿起法律武器，更主動擔當作為，更好維護國家主權安全發展利益，促進國際法治進步。