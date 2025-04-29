卡尼籲國內結束分裂　誓言將贏貿易戰

加拿大自由黨勝出聯邦國會選舉，黨魁兼總理卡尼周二（29日）發表勝利演說時炮轟美國背叛加拿大，形容對方充滿敵意，他將與美國總統特朗普談判，討論兩個主權國家之間的未來經濟和安全關係。

卡尼周二凌晨1時左右在渥太華發表演說，感謝其他黨派過往至未來的貢獻，並祝賀保守黨黨魁博勵治在今次艱苦競選的成果。他提到有數百萬名選民未支持自由黨，呼籲各界結束分裂和憤怒，強調政府將與所有人攜手合作，為所有人服務。卡尼稱自己選擇從政，是因為加拿大需要以本土價值觀，即謙遜、雄心和團結，來指導國家重大變革，他將竭盡全力維護上述思想，承諾與全體人民共同努力，推動國家進步並保護加拿大。

卡尼重點提及美國，指出與美國舊有關係已經結束，如今美國想奪取加拿大的土地、資源和水，且非空洞威脅，特朗普試圖通過摧毀從而佔有加拿大。卡尼強調上述情況永遠不會發生，重申加拿大將減少依賴美國，增加購買本土產品，支持被特朗普針對的盟友和鄰居。他誓言加拿大將贏貿易戰，成為七大工業國集團中最強大的經濟體。當他未來與特朗普談判時，雙方將充分認識到，仍有很多選項可以為加拿大人創造繁榮。